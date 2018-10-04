Первое, что хочется сказать в нашей статье, это объяснить, для чего она нужна. Ведь требования музыкальных школ к цифровым пианино рассказывает преподаватель при поступлении. А вот дальше люди, впервые сталкивающиеся с покупкой цифрового пианино, делают свои выводы и предположения, зачастую неверные. Например, что лучше приобрести синтезатор, ведь у него больше тембров и функций и т.д. В нашей статье мы расскажем о требованиях музыкальных школ к цифровым пианино, и объясним по каждому из них, для чего оно нужно, что является обязательным, и от чего можно отказаться или сэкономить.

Первое требование – это полноразмерная клавиатура 88 клавиш (7.5 октав) с молоточковым механизмом. Это обязательное требование для всех музыкальных школ.

На начальном этапе у ребенка будет вырабатываться мышечная память, он будет привыкать к инструменту, к его клавиатуре. В дальнейшем ребенок будет изучать различные классические произведения, которые требуют полноразмерной (88 клавиш) клавиатуры. Именно по этой причине, ни в коем случае не стоит покупать синтезатор. У синтезаторов клавиши меньше и уже, как правило, их количество меньше (61 штука, но есть модели с полноразмерной клавиатурой), отсутствует молоточковый механизм.

Ребенок, занимающийся дома на синтезаторе, придя после в школу и сев за классическое пианино, будет испытывать дискомфорт.

Тут стоит рассказать об одном нюансе: у цифровых пианино есть такой показатель как количество сенсоров на каждой клавише. У недорогих моделей, например Casio CDP-130 (слева), их всего два. Это означает, что такого пианино хватит на первые два года обучения. Как правило, с третьего года, в музыкальных школах начинают изучать более сложные приемы игры, такие как синкопа и т.д., а бюджетные пианино неспособны воспроизводить сложные приемы игры. Вам придется заменить свое пианино на более дорогой инструмент, например Yamaha P-125 (справа). Данное пианино обладает отличной клавиатурой и современным процессором при весьма скромной цене.

Второе обязательное требование – это тройной блок педалей.

Такой блок нужен для полноценных занятий на пианино. Без него сыграть полноценно большую часть классических произведений просто невозможно. Правда стоит сказать, что три педали понадобятся со 2-3 года обучения. До этого момента, вполне хватит и одиночной педали сустейна (идет в комплекте с большинством пианино).

На этом основные требования заканчиваются, все остальные функции остаются на ваше усмотрение. Ниже мы приведем несколько моделей, которые на наш взгляд идеально подходят для обучения в музыкальных школах. Мы решили разбить их на три условные категории – начального, среднего и высшего уровня.

Самыми бюджетными по цене и предлагающими полноценный набор функций являются модель Yamaha P-125 (о ней мы писали выше) и ее аналог от фирмы Casio – PX-160. Данные инструменты прекрасно подойдут для обучения в музыкальной школе.

Следующие модели цифровых пианино это Casio PX-770 (слева) и Yamaha YDP-143 (справа). По своим характеристикам и набору функций, являются такими же, как и предыдущие модели. Главное отличие заключается в наличии деревянного корпуса и крышки закрывающей клавиатуру.

Лучшие цифровые пианино – Casio AP-470 (слева), Roland RP501R (посередине) и Yamaha CLP-635 (справа). Приобретая любую из этих моделей, вы можете быть уверены в своем выборе. Эти цифровые пианино высшей категории с самыми совершенными характеристиками и отличным звуком.

Конец нашей статьи мы бы хотели закончить, приведя список самых популярных моделей пианино для музыкальных школ, составленных ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ этих самых музыкальных школ. Наш магазин уже очень давно работает с государственными музыкальными учебными заведениями нашей страны. Мы решили, попросить преподавателей посетить наш шоу-рум, и составить для нас список самых лучших, по их мнению, цифровых пианино. В этот список вошли как недорогие, так и профессиональные инструменты.

Конечно, получилось не совсем круглое число, но так это и не мы составляли данный рейтинг. Какой инструмент выбрать вам ? Смотрите по вашему бюджету и вашим предпочтениям, любой инструмент из данного списка, является полноценной заменой домашнего акустического пианино и позволит отзаниматься полный курс в любой музыкальной школе.

Автор статьи: Максим Потапов